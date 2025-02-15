Türk Halk Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı) 74 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahtalı Mıçe için, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 ay önce ismi verilen Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Yaklaşık 1 bir yıldır Antalya'da özel bir hastanede kanserle mücadele eden Kahtalı Mıçe'nin ölümü Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Sadece Kahta'nın değil tüm Türkiye'nin büyük değerini kaybettiğini belirten Kahtalı Miçe'nin amcasının oğlu Rıdvan Aslan, cenaze merasimi ile ilgili bilgiler verdi.

57 yıllık sanat hayatına 19 albüm sığdıran Kahtalı Mıçe için, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 ay önce ismi verilen Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Mıçe'nin, Çağır Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - ADIYAMAN