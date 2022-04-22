MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde turizm destinasyonlarından Dalyan'da işletmeler son hazırlıklarını yaparken, turizmciler yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Tarihi değerler, tarımsal çeşitlilik, göl, kanal, deniz kıyıları, termal kaynaklar ve iklim bakımından dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri olan Muğla'da, eşsiz doğasıyla ön plana çıkan Dalyan her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Sazlıkların oluşturduğu labirenti andıran Dalyan Kanalı, Avrupa'nın en iyi açık alanı seçilen İztuzu Plajı ve Kaya Mezarları ile doğa, kültür ve deniz turizmini birleştiren Dalyan, bu özellikleriyle adeta mevsimsiz bir turizm cenneti olma özelliği taşıyor. Dalyan'da turizmciler ana pazarları İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik tanıtımların yoğun olduğu yaz sezonu için umutlu konuştu.

Salgınla birlikte durma noktasına gelen sektörde, yeni sezonun geçen seneden daha iyi olacağına inandıklarına dikkati çeken turizmciler, aşılanmayla birlikte düşen vaka sayılarının şimdiden rezervasyonlara yansımaya başladığını söyledi.

"Avrupa pazarı bölge için önemli"

Dalyan Turizm Geliştirme Platformu Başkanı Ali Mürşit Yağmur, İngiltere pazarında rezervasyonların iyi gittiği bilgisini verdi.

Dalyan'da, sivil toplum kuruluşları, kooperatif temsilcileri ve gönüllülerin bir araya gelmesi ile kurulan Dalyan Turizm Geliştirme Platformunun, "Master Plan" çerçevesinde, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütmeyi amaçladığını anlatan Yağmur; "Ukrayna ve Rusya pazarında rezervasyonların düşük olması bizim bölgemizi de etkileyecektir. İç pazarda ise Türk misafirlerin tatile çıkma heyecanı var. Tabi ekonomik durumun burada nasıl bir etki göstereceğini şu anda bilemiyoruz. Çünkü turizme ekonominin büyük etkisi var. Ramazan Bayramı bu yaz sezonunun nasıl geçeceğine de ışık tutacaktır. Bölgemizde iç pazar için Temmuz ve Ağustos aylarında da yoğunluk oluyor. Ukrayna pazarı için önemli tanıtım çalışmaları da yaptık. Buraya halen Rusya'dan gelenler var ama Almanya, Finlandiya, Norveç, İngiltere gibi Avrupa pazarı bölge için önemli." diye konuştu.

Salgın süreci ile birlikte insanların daha butik, sade ve doğal destinasyonlar aradığını belirten Yağmur; "Dalyan bu özelliklere sahip nadide yerlerden birisi. O yüzden insanların tercihi Dalyan olabilir diye umut ediyoruz." dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel