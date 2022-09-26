Turizmci Seçkin Özerler, İngiltere Kralı III. Charles'i Kapadokya'ya davet etti

İngiltere Kralı III. Charles'ın 1989 yılında Kapadokya'da kaldığı otelin odasında asılı duran tabela değiştirildi.

1989 yılında prens olarak Kapadokya bölgesini gezmeye gelen İngiltere Kralı III. Charles, 4 gün Kapadokya'da bulunan Kaya Otel'de konakladı. Otelde konakladığı odanın girişine 'İngiltere Prensi Charles 1989 yılında bu odada konaklamıştır' ibaresi yer alan bir levha asıldı. III. Charles İngiltere Birleşik Krallık Kralı olduktan sonra Kapadokya'da kaldığı odanın girişindeki levha da değiştirildi. Yeni levhada 'İngiltere Kralı III. Charles 1989 yılında dört gece bu odada konaklamıştır' ifadeleri yer aldı.

Otel Genel Müdürü Seçkin Özerler gazetecilere yaptığı açıklamada, "Prens Charles 1989 yılında Kapadokya'yı ziyarete geldiğinde tesisimizde dört gece konaklamış. Bizde bunu anlamlandırmak adına tesisimizde konaklayan diğer ünlü misafirlerimiz gibi tabela asmıştık. Asılan tabelada prens yazıyordu. Bizde bunu güncellemek istedik. Prens Charles yazan levhayı sökerek yerine 'İngiltere Kralı III. Charles' yazan levhayı astık" şeklinde konuştu.

İngiltere Kralı III. Charles'i Kapadokya'ya davet etti

Otel Genel Müdürü Seçkin Özerler, İngiltere Kralı III. Charles'i tekrar Kapadokya'ya davet etti. Özerler, "Buradan İngiltere Kralı III. Charles'i tebrik ediyorum. Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla da İngiltere Kralı III. Charles'ı tekrar Kapadokya'ya ve tesisimize davet ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR