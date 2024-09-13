Turizmci, kaybolan çocuğun resmini trafosuna çizdi

Aydın'ın Didim ilçesinde işletmecilik yapan turizmci Yusuf Çolak, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı elektrik trafosuna resmetti.

Didim ilçesi Çamlık Mahallesi Gökduman Caddesi üzerinde otel işletmeciliği yapan Yusuf Çolak, iş yerinin karşısında bulunan elektrik trafosuna Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın resmini çizdi. Çevredeki esnafların da yardımıyla resim tamamlanırken, resmin yanına "Madem incitecektiniz neden adını Narin koydunuz" yazıldı.

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran olayından etkilenmelerinden dolayı resmi yaptığını belirten Çolak, "Narin bebeğin katledilmesini büyük kelimelerle ifade edilemeyecek bir şekilde toplum olarak acı hissettik. Bunun bendeki karşılığı bu karşı duvarımıza insanların bu duygularını ifade etmek istedim. Çevremiz, buradaki esnaf arkadaşlarımızla Narin bebeğin katledilmesiyle alakalı sosyal bir mesaj vermekti amacımız. Umarız bu tür cinayetler, bu tür katliamlar, özellikle çocuklar üzerindeki bu tür kara bulutların dağılması için kendimizce bir nebze duvarlara bunları resmetmeyi görebildik. Ben de bu arada iki kız çocuk babasıyım. Yani şu sıralar çocuklarıma bakış açım bile değişti. Televizyon seyredemez olduk. Ben profesyonel bir ressam değilim, amatör bir ressamım. Kendim burada turizmciyim. Ülkedeki bu yaşananlardan dolayı da bayağı büyük olan rahatsızlığı dile getirmek istedim" dedi. - AYDIN