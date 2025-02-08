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Tunceli'de Kedi ve Köpeğin Sıra Dışı Dostluğu

Tunceli'de Kedi ve Köpeğin Sıra Dışı Dostluğu
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde, bir vatandaşın beslediği kedi ile köpeğin arasındaki dostluk, aynı kaptan yemek yemeleri ve zaman zaman köpeğin sırtında uyumalarıyla dikkat çekiyor. Bu durum, dostluğun en güzel örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kameralara yansıyan kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri hayran bıraktı.

Pertek ilçesine bağlı Dere köyünde, Erdem Gül isimli vatandaşın beslediği kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Aynı kaptan yemek yiyip, zaman zaman köpeğin sırtında uyuyan kedi, dostluğun en güzel örneğini sergiliyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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