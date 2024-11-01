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TÜBİTAK BİDEB 2247-A Programı Sonuçları Açıklandı: Prof. Dr. Vural Bütün Desteklenmeye Hak Kazandı

TÜBİTAK BİDEB 2247-A Programı Sonuçları Açıklandı: Prof. Dr. Vural Bütün Desteklenmeye Hak Kazandı
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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2023 yılı başvuru sonuçlarını açıkladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vural Bütün, projesi ile desteklenmeye değer bulundu ve 3 yıl boyunca 5 milyon TL'nin üzerinde bir bütçe alacak.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2023 yılı başvuru sonuçları açıklandı. Program çerçevesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Pof. Dr. Vural Bütün ve projesi özel bir araştırma bütçesi ile desteklenmeye değer görüldü.

TÜBİTAK tarafından bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik başlatılan BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2023 yılı başvuru sonuçları duyuruldu. ESOGÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vural Bütün, bu kapsamda destek almaya hak kazanan lider araştırmacılar içerisinde yer aldı. Pek çok ulusal ve uluslararası ödülleri olan ve hali hazırda dünyada hayatta olan 'Kimya bilimine yön veren 100 Türk Kimyacı' arasında gösterilen Prof. Dr. Vural Bütün, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. 5 milyon TL'nin üzerinde özel bir araştırma bütçesi ile 3 yıl boyunca desteklenecek olan proje çerçevesinde 'Yeni ilaç taşıyıcı ve kontrollü ilaç salımı yapabilen polimerik akıllı-nanopartikül sistemler' geliştirilecek olup, toplam 3 doktora öğrencisi ve 1 doktora sonrası araştırmacı projede yer alacak.

Bilimsel değerlendirmeye alınan 95 kişiden 44'ünün desteklenmesi uygun görüldü

2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı çerçevesinde; bilimin ve teknolojinin her alanında Türkiye açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan alanında temayüz etmiş yurt içindeki üst düzey bilim insanlarına destek veriliyor. BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2023 yılı çağrısı için 2'nci aşamada bilimsel değerlendirmeye alınan 95 kişiden 44'ünün desteklenmesi uygun görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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