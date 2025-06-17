Trabzon'da İsrail Protestosu: Emek ve Demokrasi Platformu Üyeleri Bir Araya Geldi

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) - Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, İsrail'i protesto etti. Platformun Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, "Siyonist İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yayılma stratejisi çerçevesinde bölgede adeta ölüm kusmakta, Filistin halkına yönelik soykırım uygulamaktadır. Emperyalizmin dünyanın hiçbir yerinde halklara demokrasi ve özgürlük getirdiği görülmemiştir" dedi.

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, İsrail'in İran'a saldırısıyla birlikte yeni bir aşamaya giren Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında basın açıklaması düzenledi. Atatürk Alanı'nda yapılan açıklamaya CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da katıldı.

Platform Sözcüsü Muhammet İkinci, burada yaptığı açıklamada, "emperyalist dizayn projesi Büyük Ortadoğu Projesi'nin İsrail'in İran'ı vurmasıyla hız kazanarak yeni bir evreye girdiğini" belirtti.

Emperyalist-kapitalist sistemin, çıkarları doğrultusunda tüm Orta Doğu coğrafyasını yeniden dizayna dönük adımlar atmaya devam etiğini söyleyen İkinci, şunları kaydetti:

"Emperyalizm karşıtı pozisyon alan tüm rejimleri yıkma ve hizaya getirme politikasına İsrail'in güvenliği gerekçe kılınıyor. İran, jeopolitik konumu, sahip olduğu enerji kaynakları ve kontrol ettiği ticaret yolları ve kapitalist sistemin dışında bulunan siyasal kimliği ile emperyalizm açısından dönüştürülmesi gereken bir rejim olarak görülmektedir. ABD'nin başını çektiği emperyalist güçleri arkalayarak Orta Doğu'da gözü dönmüş bir şekilde davranan katil İsrail hükümeti 7 Ekim'den bu yana Suriye'den Lübnan'a, Yemen'den Filistin'e kesintisiz bir yıkım politikası uyguluyor. Siyonist İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yayılma stratejisi çerçevesinde bölgede adeta ölüm kusmakta, Filistin halkına yönelik soykırım uygulamaktadır. Emperyalizmin dünyanın hiçbir yerinde halklara demokrasi ve özgürlük getirdiği görülmemiştir.

"Siyonist-katil İsrail hükümeti durdurularak tüm bölgeyi ateşe atmaktan alıkonulmalıdır"

Bölge halklarının barış ve özgürlük içinde yaşayacağı bir gelecek, ancak emperyalist müdahalelere karşı ortak bir direniş hattı ve ülkelerin kendi iç dinamiklerin belirleyici olduğu, halkların tercih ettiği yaşama biçimine saygı gösteren bir siyasal irade ile mümkündür. Bu nedenle tüm toplumsal güçler, savaşa karşı sesini yükseltmeli, halkların kardeşliği ve bölgesel barış için mücadeleyi büyütmelidir. Bugün ABD-İsrail'in yayılma ve yıkım stratejisine karşı antiemperyalist bir direniş hattını güçlendirmek ve uluslararası bir savaş karşıtı bir kamuoyu oluşturmak tüm bölge ve dünya halkları için hayati önem taşıyor. AKP iktidarı çatışmaların bölgesel bir hal alma olasılığını dikkate alarak ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmalıdır. Ülkemiz açısından felaketle sonuçlanabilecek tüm ihtimallere karşı sınırlarımız içindeki üstleri kapatmalıdır. Siyasi iktidar Libya ve Suriye'de yapılan hataları tekrar etmemeli, bölgede yaşananlardan dersler çıkararak ülkemize daha fazla bedel ödetmemelidir."