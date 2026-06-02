Düğünde altın değil keçi takıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir düğünde takı töreni sırasında damadın arkadaşı, süslediği keçiyi damada hediye etti. Davetliler bu sıra dışı anları kahkahalarla karşıladı.

Trabzon'da bir düğünde takı töreninde altın yerine keçi takıldı. Süslediği ve bezlediği keçiyle salona giren davetli, hayvanı damada hediye ederken ortaya çıkan görüntüler davetlileri kahkahaya boğdu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gerçekleştirilen düğünde takı töreni sırasında yaşanan sıra dışı hediyeleşme davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Celil Yılmaz ile Yudum İnce'nin hayatlarını birleştirdiği düğünde, damadın arkadaşı Ferhat Yılmaz'ın süslediği ve bezlediği bir keçiyle salona girmesi törene damga vurdu. Ailelerin, yakınların ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde müzik ve horon eşliğinde eğlence sürerken, takı merasimi sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgiyle izlendi. Çeşitli aksesuarlarla süslenen keçiyle salona giren Ferhat Yılmaz, davetlilerin şaşkın bakışları arasında bir süre hayvanla birlikte ilerledikten sonra kucağına aldığı keçiyi damat Celil Yılmaz'a hediye etti. Sürpriz karşısında gülümseyen gelin ve damat hediyeyi kabul ederken, salondakiler yaşanan anları cep telefonlarıyla görüntüledi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
