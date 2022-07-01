Torbalı Belediyesi'nden Lise Tercih Günleri

Torbalı Belediyesi, LGS'de başarılı olan adaylar için tercih günleri düzenleyecek. Belediye, alanında uzman rehberlik uzmanları ve psikolojik danışmanlar eşliğinde verilecek ücretsiz hizmet ile öğrencileri tercih sürecinde de yalnız bırakmayacak.

Torbalı Belediyesi, LGS'de başarılı olan öğrencilere, 'Doğru Tercih Zamanı' sloganıyla Torbalı'da ve Ayrancılar'da 4-20 Temmuz (Bayram tatili hariç) günleri arasında ücretsiz rehberlik hizmeti verecek. Öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi için alanında uzman rehberlik uzmanları ve psikolojik danışmanlar eşliğinde verilecek ücretsiz hizmet, 10.00-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

ÇEVRE İLÇE ÖĞRENCİLERİ DE YARARLANABİLECEK

20 Temmuz'a kadar sürecek tercih günleri kapsamında rehberlik hizmetimizden yararlanmak isteyen öğrencilere, aldıkları puan ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercih için ipuçları verilecek. Alanında uzman rehberlik öğretmenleri, Torbalı dışından öğrencilere de hizmet verecek. Bayındır, Tire, Selçuk gibi çevre ilçelerdeki öğrenciler de hizmetten yararlanabilecek.

İYİ BİR GELECEK İÇİN DOĞRU TERCİH

Lise eğitiminin kariyer yolunda önemli bir eğitim basamağı olduğunu, bu nedenle doğru tercihin, iyi bir gelecek için gerekli olduğunu belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Öğrencilerimizin en iyi ve doğru tercihi yapabilmesi adına, belediyemiz öncülüğünde tercih günleri düzenleyeceğiz. Uzman rehber öğretmenlerimiz tarafından çok değerli öğrencilerimize yönlendirmeler yapılacak. Öğrencilerimizin kariyerleri yolundaki bu önemli aşamada yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

ANKA / Yerel