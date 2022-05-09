Tomarza'da Çölyak için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Kayseri'nin Tomarza İlçesinde '9 Mayıs Dünya Çölyak Günü' dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yaşar Karayel Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve vatandaşlar, ellerinde yazılı bulunan '9 Mayıs Dünya Çölyak Günü' ve 'Gultensiz Diyetle Sağlık Yaşam' yazılı pankartla yürüyüş düzenledi. İlçe çarşısı içerisinden devam eden yürüyüş Tomarza Hükümet Konağı ardından İlçe Milli Eğitim binası önünde son buldu. Yürüyüşün ardından Halk Eğitim Salonunda toplanan vatandaşlara, Kayseri Çölyak'la Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya tarafından eğitim semineri verildi. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Gökçen Kültüroğlu program sonunda ise, Dernek Başkanı Kaya başta olmak üzere gerek yürüyüşe gerekse verilen eğitim seminerine katılan kamu çalışanlarına ve Tomarzalılara katılımlarından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel