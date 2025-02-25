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Tokat'ta Ortaokul Öğrencileri ve Huzurevi Sakinleri Arasında Mektup Arkadaşlığı Etkinliği

Tokat'ta Ortaokul Öğrencileri ve Huzurevi Sakinleri Arasında Mektup Arkadaşlığı Etkinliği
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Tokat'ın Zile ilçesinde, Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri ile huzurevi sakinleri arasında düzenlenen 'Mektup arkadaşı' etkinliği, duyguların paylaşılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Gençler ve yaşlı bireyler arasında köprü kuran etkinlik, müzik konseri eşliğinde sona erdi.

Tokat'ta ortaokul öğrencileri ile huzurevi sakinleri birbirlerine mektuplar yazarak duygularını paylaştı.

Zile ilçesindeki Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri ile yaşlı bireyler arasında köprü kurmak amacıyla "Mektup arkadaşı" etkinliği düzenlendi. İngilizce Öğretmeni Kadime Türkyılmaz'ın girişimleriyle yapılan etkinlikte huzurevi sakinleri ile gönüllü gençler, birbirlerine mektuplar yazarak duygularını paylaştı. Huzurevi sakinleri kendilerine yazılan mektupları büyük bir sevinçle karşılarken, gençler de yaşlı bireylerin hayat tecrübelerinden faydalanma fırsatı buldu. Etkinlik müzik konseri eşliğinde, huzurevi sakinleri ve gençlerin birlikte ikramları kabul edip hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

"Geçmişle bugün arasında bağ kurdu"

Zile Kaymakamı Çağlar Tekin etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Büyüklerimizle gençlerimiz arasında kurulan bu güzel bağ, toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Onların yalnız olmadığını hissettirmek, geçmişle bugün arasında güzel bir köprü kurmak bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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