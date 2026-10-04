Tokat'ta kedi güzellik yarışında 20 kedi podyuma çıktı, Pamuk ve Duman birinci oldu

Tokat'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3. Geleneksel Kedi Güzellik Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada kediler, "En Bakımlı Kedi" ve "En Süslü Kedi" kategorilerinde dereceye girmek için podyuma çıktı.

Tokat Veteriner Hekimler Odası tarafından toplumsal hayvan sevgisi ve bakım bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kedi sahipleri ve sevimli dostları bir araya geldi. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Kedi Güzellik Yarışması'na 20 kedi katıldı.

"En Bakımlı Kedi" ve "En Süslü Kedi" olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılan yarışmada jüri üyeleri, kedileri tüy bakımı, genel sağlık durumu, görünüm ve dekoratif süsleme açısından değerlendirdi. Renkli kostümleriyle podyuma çıkan kediler, davetlilerden yoğun ilgi gördü. Yarışmada "En Süslü Kedi" kategorisinde Pamuk birinci olurken, "En Bakımlı Kedi" kategorisinde ise Duman birinciliği elde etti.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Biz de hayvanları koruma bilincine dikkat çekmek amacıyla kedi güzellik yarışması düzenledik. Yarışmamıza 20 kedi katıldı. En süslü kedi kategorisinde Pamuk, en bakımlı kedi kategorisinde ise Duman birinci oldu. Kedi sever ve hayvan sever vatandaşlarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı