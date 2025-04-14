Tokat'ta Engelli Öğrenci İçin Sınıf Taşıma Dayanışması

Tokat'ta merdiven çıkamayan lise öğrencisi için sınıfı yer değiştirildi

Tokat'taki lisede engeller dayanışmayla aşıldı

TOKAT - Tokat'ta dizinden sakatlanan lise öğrencisi Muhammet Ömer Yağmur için okul yönetimi ve öğrenciler örnek bir dayanışma sergileyerek sınıfını giriş kata taşıdı.

Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi'nde okuyan 11. sınıf öğrencisi Muhammet Ömer Yağmur, okulda sandalyeye oturacağı sırada dizinden sakatlandı. Daha önce de benzer bir problem yaşayan Yağmur'un diz kapağı yerinden çıktı. Doktora başvuran genç öğrenciye, iyileşme sürecinde merdiven çıkmaması gerektiği bildirildi. Öğrencinin dersliği okulun birinci katında bulunduğu için sınıfa ulaşmakta zorluk yaşadı. Lise öğrencisi Ömer Yağmur'un sağlık probleminden dolayı okul yönetiminin girişimleriyle öğretmenler ve öğrencilerin ortak kararıyla örnek bir dayanışma sergilendi. Öğrencinin mağduriyet yaşamaması adına birinci kattaki sınıfı giriş kata alındı.

"Okula rahatça gidip gelebiliyorum"

Yaşadığı süreci anlatan Muhammet Ömer Yağmur, "Okulda sandalyeye oturacağım sırada dizim yerinden çıktı. Daha önce de çıkmıştı ama bu sefer biraz uzun sürdü, alçıya alındı. Doktor merdiven çıkmamam gerektiğini söyledi. Hocalarımız sağ olsunlar, sınıfı aşağı kata aldılar. Bu sayede okula rahatça gidip gelebiliyorum" dedi.

"Dayanışma örneği sergilendi"

Gaziosmanpaşa Lisesi Müdürü Ramazan Atlı ise öğrencileri ve öğretmenleriyle gurur duyduğunu belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda bir öğrencimiz yaşadığı sakatlık nedeniyle üst katlara çıkmakta zorlanıyordu. Öğrencimizin derslerinden geri kalmaması için öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle görüştük. Onlar da büyük bir anlayış göstererek iki şubenin sınıf yerlerini değiştirdiler. Engelli konumunda olan öğrencimizi giriş kattaki sınıfa, 10. sınıf öğrencilerimizi ise üst kata aldık. Bu durum, öğrenciler arasındaki dayanışma ruhunu da güçlendirdi" diye konuştu.