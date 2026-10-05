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Tokat'ta düzenlenen kedi yarışmasında Pamuk 'En Süslü Kedi' seçildi

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Tokat'ta düzenlenen kedi yarışmasında Pamuk 'En Süslü Kedi' seçildi
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Tokat Veteriner Hekimler Odası, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla üçüncü kez 'Geleneksel Kedi Güzellik ve Bakımı' yarışması düzenledi. 20'ye yakın kedi ve sahibinin katıldığı etkinlikte Şeyma Altıner'in Pamuk isimli kedisi 'En Süslü Kedi' kategorisinde birinci oldu.

Heber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat Veteriner Hekimler Odası tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla "Geleneksel Kedi Güzellik ve Bakımı" yarışması düzenlendi. Etkinlikte kedi Pamuk "En Süslü Kedi" seçildi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası ev sahipliğinde üçüncü kez düzenlenen etkinliğe 20'ye yakın kedi ve sahibi katıldı. Yarışma kapsamında "En Süslü Kedi" kategorisinde Şeyma Altıner'in "Pamuk" isimli kedisi birinci oldu.

"AMACIMIZ KEDİLERİN GÜZELLİĞİNDEN ZİYADE SEVGİYİ VE ŞEFKATİ GÖRÜNÜR HALE GETİRMEK"

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı yarışmaya ilişkin şunları kaydetti:

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvanlara olan ilgiyi, alakayı ve sevgiyi göstermek amacıyla yarışmayı düzenledik. Yarışmamızda amaç kedilerin güzelliğinden ziyade onlara gösterilen sevgiyi, şefkati görünür hale getirmek.

Yarışmaya 20'ye yakın kedimiz katıldı. Şu an 'Pamuk', 'En Süslü Kedi' kategorimizde birinci oldu. 'En Bakımlı Kedi' kategorimiz vardı. Tüm bunlarla birlikte kedisever hayvan sahiplerimizle beraber güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Hayvanların aslında bizlerin hayatında ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha göstermek istedik. Her bir katılımcımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"EMEK, SEVGİ VE ÖZVERİ KAZANDI"

Yarışmada "Pamuk" isimli kedisiyle birinci olan Şeyma Altıner ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, bugünün özelinde tüm insanlarımızı canlılara saygı, sevgi ve şefkat çerçevesinde duyarlı olmaya davet ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum; çok güzel bir gündü. Birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Emek, sevgi ve özveri kazandı."

Kaynak: ANKA
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