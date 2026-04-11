TMMOB Gıda Mühendisleri Odası'nın 16. Dönem Organları Belirlendi

(ANKARA) – TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 16. Olağan Genel Kurulu'nun ardından oluşan yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uğur Toprak olurken, Şehmus Alparslan İkinci Başkan, Süleyman Değerli Yazman ve Deniz Şahin Sayman, Tufan Gündüzalp, Zelal Kal ve Onur Aydın üye olarak yer aldı. Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Toprak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gıdayı bir meta değil, temel bir hak olarak savunacağız. Çünkü biliyoruz ki; sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya erişim bir lüks değil, temel bir insan hakkı ve gıda güvenliği yalnızca teknik bir konu değil, aynı zamanda sınıfsal bir mesele. Mühendisliği sadece teknik bir uğraş değil, toplumsal dönüşümün bir parçası olarak görerek, tarladan çatala/çiftlikten sofraya, fabrikadan laboratuvara kadar emeğin sömürülmediği, doğanın talan edilmediği bir düzen için omuz omuza yürümeye, mesleki birikimimizi halktan yana kullanmaya, bilimsel doğruları kararlılıkla savunmaya ve meslek örgütümüzü daha güçlü bir mücadele alanına dönüştürmeye devam edeceğiz. ?Bu dönem de; mühendis asgari ücretinin uygulanması ve meslektaşlarımızın güvencesiz çalışma koşullarına karşı kararlı bir duruş sergileyeceğiz."

Gıda güvenliğinin bir lütuf değil, temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle; tarım ve gıda politikalarındaki yanlışlara karşı sesimizi yükselteceğiz. Dışa bağımlı olmayan, yerel üreticiyi ve kooperatifçiliği destekleyen kamucu politikaları savunacağız. Mesleki bağımsızlığımızı ve odamızın özerk yapısını her türlü baskıya karşı koruyacak; birlikte karar verme, birlikte yönetme ilkemizden ödün vermeyeceğiz. Daha gidecek çok yolumuz, büyütecek nice dayanışmamız ve sürdürecek tonla mücadelemiz var. Umudu örgütlemeye ve üretmeye devam."

