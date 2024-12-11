Erdoğan'dan Tip 1 Diyabetli Çocuklar İçin Sevindirici Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tip 1 diyabet hastası 18 yaş altındaki çocuklar için sensörlü glikoz ölçüm cihazlarının geri ödeme listesine alınması kararını duyurması yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da büyük bir sevinçle karşılandı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Tip 1 Diyabetli Çocuklar Derneği Başkanı Meryem Arı ve beraberindeki aileleri ile çocukları makamında ağırladı. Aileler ve çocuklar, bu önemli gelişmenin ardından Vali Yiğitbaşı'na teşekkürlerini iletti. Sensörlü glikoz ölçüm cihazının geri ödeme listesine alınması, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vali Yiğitbaşı, yaptığı konuşmada, bu sağlık müjdesinin ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifleteceğini ve çocukların daha rahat bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacağını vurguladı. Dernek Başkanı Meryem Arı ise bu gelişmenin Tip 1 diyabetle mücadele eden aileler için büyük bir destek olduğunu belirtti.

Bu kararın ardından Afyonkarahisar Valiliği, Tip 1 diyabetli çocuklara her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR