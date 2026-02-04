THY'den Hindistan'a acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama

Haberler

Türk Hava Yolları'na ait Katmandu-İstanbul uçuşu, sağ motorda yaşanan teknik arıza nedeniyle Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak emniyetle iniş yaptı ve yolcular için yeni bir uçuş planlaması yapıldı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "K727 sayılı Katmandu- İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır" dedi.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait Katmandu-İstanbul uçağı Hindistan'ın Kalküta şehrine acil iniş yaptı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, acil inişin sağ motorda çıkan teknik bir arızadan kaynaklandığını, söz konusu inişin emniyetle gerçekleştirildiğini ifade etti. Üstün, "TK727 sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır" dedi. - İSTANBUL

