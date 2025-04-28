TFSF'nin Yeni Yönetimi Belirlendi

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) 11. Olağan Genel Kurulu, 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda, Diyarbakır Fotono21 Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, federasyonun yeni başkanı seçildi. TFSF tarihinde ilk kez bir Diyarbakırlı başkan göreve geldi.

Ülkenin dört bir yanından gelen delegelerin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, 10. dönem yönetiminin faaliyet, mali ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurulda ayrıca 2024 TFSF Kupası Ödül Töreni düzenlendi ve ödüller sahiplerini buldu. Yapılan seçimlerde, Mehmet Kılıçoğlu liderliğindeki tek liste, delegelerin oylarıyla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun 11. dönem yönetim ve denetim kurulları olarak göreve getirildi.

Yeni yönetim, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev dağılımını tamamladı. Toplantıda ayrıca TFSF Basın Birimi, Uluslararası İlişkiler ve KKTC ile İlişkiler Birimleri için sorumlular belirlendi. Federasyonun dört ayda bir yayımlanacak bülteni için de hazırlıklara başlandı.

TFSF'nin yeni dönem projeleri arasında genç fotoğrafçılar için ücretsiz yarışmalar düzenlenmesi, Cumhuriyet ve bağımlılık temalı prestij sergilerinin açılması, "TFSF Etkinlik Yılı" ve "TFSF Ödülleri" gibi yeni etkinliklerin hayata geçirilmesi yer aldı. Ayrıca, federasyon içi iletişimi güçlendirmek amacıyla kriz ve acil durum iletişim sistemleri kurulması ve destek kapasitesi envanteri hazırlanması kararlaştırıldı.

Başkan Mehmet Kılıçoğlu yaptığı açıklamada, "Fotoğraf sanatını Türkiye genelinde daha görünür kılmak, gençlere ulaşmak ve uluslararası platformlarda daha güçlü bir varlık göstermek için tüm ekibimizle çalışacağız" dedi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, 11. dönem yönetimiyle birlikte yeni projeler ve güçlü bir vizyonla çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - DİYARBAKIR