Tekman'da çocuklara trafik eğitimi verildi
Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Tekman Anaokulu'nda trafik eğitim faaliyetleri düzenledi. 30 öğrenci ve 4 öğretmene temel trafik bilgileri ve trafik güvenliği konularında uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.
Tekman'da çocuklarda trafik bilincini geliştirmek ve aşılamak için uygulamalı ve teorik eğitim yapıldı.
Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Tekman Anaokulunda Trafik eğitim faaliyetleri ile okullarda trafik bilincinin gelişmesi ve trafik güvenliği bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında; 30 öğrenci ve 4 öğretmene Temel Trafik Bilgileri ve Trafikte Güvenlik konuları hakkında uygulamalı ve teorik eğitimler verilmiştir. - ERZURUM