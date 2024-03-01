Tekman'da çocuklara trafik eğitimi verildi

Tekman'da çocuklarda trafik bilincini geliştirmek ve aşılamak için uygulamalı ve teorik eğitim yapıldı.

Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Tekman Anaokulunda Trafik eğitim faaliyetleri ile okullarda trafik bilincinin gelişmesi ve trafik güvenliği bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında; 30 öğrenci ve 4 öğretmene Temel Trafik Bilgileri ve Trafikte Güvenlik konuları hakkında uygulamalı ve teorik eğitimler verilmiştir. - ERZURUM