Tekeler HİS Göleti çiftçilerin kullanımına sunuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekeler HİS Göleti çiftçilerin kullanımına sunuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Tekeler HİS Göleti çiftçilerin kullanımına sunuldu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki Tekeler Hayvan İçme Suyu Göleti tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki Tekeler Hayvan İçme Suyu Göleti tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde yapım çalışmaları tamamlanan "Tekeler 1 Hayvan İçmesuyu Göleti" sayesinde bölgede yapılan hayvancılık arttırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlandı. Temelden 11 metre yüksekliğe sahip, 26 bin metreküp su depolama hacmine sahip gölet, rezervuarı tamamen doldu. Dolusavak bölümünden fazla suyun tahliyesi yapılırken, gölet bölge çiftçilerinin hizmetine sunuldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçme Suyu, Karpuzlu, Aydın, su, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title