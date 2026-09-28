TCG Edincik mayın avlama gemisi, Deniz Kuvvetleri Günü'nde Erdek'te ziyarete sunuldu

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Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan TCG Edincik (M-260), Erdek Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, mayın avlama gemisini yakından inceleme fırsatı buldu.

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Erdek Limanı'na gelen TCG Edincik, 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine sunuldu. Gemiyi ziyaret eden vatandaşlara, geminin görevleri ile mayın avlama sistemleri hakkında bilgi verildi.

-Engin sınıfının ilk ve en kıdemli gemisi

Erdek Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı 5 adet Engin sınıfı kıyı mayın avlama gemisinin ilki ve en kıdemlisi olan TCG Edincik (M-260), 1971 yılında Fransa'da inşa edildi. Gövdesi lamine ahşaptan oluşan geminin orijinal adı M-713 FS Calliope olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 2 yıl süren yenileme çalışmalarının ardından 1999 yılında Türk Deniz Kuvvetleri envanterine dahil edilen TCG Edincik, o tarihten bu yana mayın arama ve imha faaliyetlerinde görev yapıyor.

-Mayınları elektronik sistemlerle tespit ediyor

Mayın avlama görevleri için tasarlanan TCG Edincik, elektronik sistemleri sayesinde deniz altında bulunan mayınların tespit edilmesi ve imha edilmesine yönelik görevlerde kullanılıyor. Gemide kullanılan uzaktan kumandalı ve elektrikli sistemin yaklaşık 300 metre mesafeden kontrol edilebildiği ve yaklaşık 2 saat görev yapabildiği belirtildi. Sistem, tespit edilen mayının bulunduğu bölgeye yaklaşık 90 kilogramlık patlayıcı bırakılmasının ardından güvenli mesafeye çekilerek mayının imha edilmesini sağlıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde 1999 yılından bu yana görev yapan TCG Edincik'in Türk denizlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik mayın arama ve imha faaliyetlerinde görevini sürdürdüğü belirtildi. Geminin son dönemde Karadeniz'de tespit edilen bir mayının imha edilmesi çalışmalarında da görev aldığı kaydedildi.

Erdek Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Edincik, özellikle mayın avlama sistemleri ve geminin görev kabiliyetiyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı