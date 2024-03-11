TCDD Balıkesir Emekliler Derneği Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

TCDD Balıkesir Emekliler Derneği yıllık olağan genel kurulunu yaptı. Dernek Başkanlığına 4. kez Kutbi Çanak seçildi.

TCDD Emekliler Derneğinde yapılan olağan genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını alarak yeniden seçilen Başkan Kutbi Çanak, seçim sonrası üyelerine yönelik yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. "Bu seçimde bana karşı verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Dernek olarak emekliler için yapacağımız çok fazla bir şey yok ama permi hakkımız (ücretsiz bilet) için genel merkezle istişare halindeyiz. Bugün olağan genel kurulumuzu şereflendiren Genel Başkanımız Orhan Altuğ, Başkan Yardımcımız İsmail Çiftçi ve Yönetim Kurulu üyemiz Metin Aras'a teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalarımız emekli arkadaşlarımıza yönelik olacak" dedi.

Altuğ, "Çalışırken hakkımız olan permi hakkını geri istiyoruz"

Kamu Yararına Çalışır TCDD Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği Genel Başkanı Orhan Altuğ'da yapığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. " Emekli memurlar olarak Türkiye genelinde zaman zaman protesto yürüyüşleri oluyor. TCDD emeklileri olarak gelen Genel Müdürümüzle görüşmeye gittiğinizde çalışırken hakkımız olan permi hakkı için görüşüyoruz. Bizim özlük haklarımız için dernek olarak yazışmalarımız da oldu. Ama şimdiye kadar bir sonuç alamadık. Oysa Türkiye Hava Yolları'nda emekli olanlar bildiğim kadarıyla yılda dört kez pas alıyorlar. Yani ücretsiz bilet alabiliyorlar. Biz şimdi bu sene toplu sözleşme yetkisine sahip demiryollarında örgütlü sendika ve diğer sendikalara ve toplu sözleşmelerde emeklilere de permi verilsin ve bunu sözleşmeye koyun diye söyledik ama ne yazık ki bir sonuç alamadık. Emekli oluyorsunuz TCDD'den, biz emeklilerine biraz sahip çıksın" şeklinde konuştu.

TCDD Balıkesir Emekliler Derneği yönetim kurulu; Dernek Başkanı Kutbi Çanak, Yönetim Kurulu üyeleri: Mustafa Aslaner, Hulki Sayaç, Şehmistan Çetin ve Şaban Şen'den oluştu. - BALIKESİR