Tarsuslu Kadınlar Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Tarsus ilçe Belediyesi, Türk Kadınlar Derneği iş birliğiyle Dünya Kadın Hakları Günü'nde Anıtkabir'i daha önce hiç ziyaret etmemiş kadınlar için bir gezi düzenledi. Tarsuslu kadınlar Ankara'da Ata'yı ziyaret etti ve duygu dolu anlar yaşandı.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Dünya Kadın Hakları Günü'nde, Türk Kadınlar Derneği iş birliğiyle Anıtkabir'i daha önce hiç ziyaret etmemiş kadınlar için gezi düzenledi. Tarsuslu kadınlar Ankara'da ilk defa Ata'yı ziyaret etti, duygu dolu anlar yaşandı.

Dünya Kadın Hakları Günü' ve Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin yıl dönümü vesilesi ile Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, daha önce Anıtkabir'i görmemiş Tarsuslu kadınlar için bir Ankara gezisi organize etti. Kadın ve Aile Müdürlüğüne Bağlı Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi koordinesinde Türk Kadınlar Derneği iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte düzenlenen tur ile kadınlar, sabah saatlerinde Ankara'ya vardı. Anıtkabir'i ilk defa ziyaret eden kadınlar duygu dolu anlar yaşarken, gezi imkanını tanıyan Başkan Bozdoğan'a teşekkür ettiler. Ankara'da, Anıtkabir'in yanı sıra 1. ve 2. Meclisi de ziyaret eden kadınlar, Tuz Gölü gezisiyle turu tamamladı.

Türk Kadınlar Birliği Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Figen Aktan, bu özel günde Anıtkabir'de olduğu için Başkan Bozdoğan'a teşekkür ederek, "Ankara gezisiyle birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Başkanımıza teşekkür ederiz. Dünya Kadın Hakları Günü'nde yapılan bu etkinlik, çok anlamlıydı. 5 Aralık'ta Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı ilan edilmesini Anıtkabir'de kutladık. Ankara'yı görmeyen kadınlarımızla buraya geldik. Türk Kadınlar Birliği Tarsus şubesi olarak çok mutlu olduk. Başkanımıza sonsuz teşekkürler" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu vesileyle bir kez daha andıklarını belirten Tülay Günaydın isimli kadın ise "Belediyemizin bu etkinliği çok iyi oldu, her şey mükemmel. Başkana teşekkürler. Her şey için teşekkür ederiz. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiği günde Ankara'da olmaktan çok mutluyuz. Atamızı minnetle anıyoruz" diye konuştu. - MERSİN