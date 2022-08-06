Tarım ve Orman Bakanlığı Kazdağları Milli Parkı'nı mercek altına aldı

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'i ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Kazdağı Milli Parkı Zeytinli Tanıtım Merkezi ve Alan Kılavuzları İrtibat Bürosu'nda inceleme ve denetimlerde bulundu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve DKMP Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ali Kurtuluş, Bölge Müdürü Şeref Özgür, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin ziyaretinde; DKMP Bölge Müdürü Şeref Özgür tarafından, Kazdağı Milli Parkında yapılan yatırımlar, yürütülen koruma faaliyetleri ve ormancılık faaliyetleri ile ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Kazdağları Milli Parkının tanıtımı ve mitolojisini anlatan film gösteriminin akabinde Kazdağlarının flora ve faunası hakkında bilgilendirmeler ve sunumlar gerçekleştirilirken; alan kılavuzlarının talep ve istekleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR