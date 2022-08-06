Tarım ve Orman Bakanlığı Kazdağları Milli Parkı'nı mercek altına aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Kazdağları Milli Parkı'nı mercek altına aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kazdağları Milli Parkı'nı mercek altına aldı

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'i ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Kazdağı Milli Parkı Zeytinli Tanıtım Merkezi ve Alan Kılavuzları İrtibat Bürosu'nda inceleme ve denetimlerde bulundu.

 - Güncelleme:

Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'i ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Kazdağı Milli Parkı Zeytinli Tanıtım Merkezi ve Alan Kılavuzları İrtibat Bürosu'nda inceleme ve denetimlerde bulundu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve DKMP Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ali Kurtuluş, Bölge Müdürü Şeref Özgür, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin ziyaretinde; DKMP Bölge Müdürü Şeref Özgür tarafından, Kazdağı Milli Parkında yapılan yatırımlar, yürütülen koruma faaliyetleri ve ormancılık faaliyetleri ile ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Kazdağları Milli Parkının tanıtımı ve mitolojisini anlatan film gösteriminin akabinde Kazdağlarının flora ve faunası hakkında bilgilendirmeler ve sunumlar gerçekleştirilirken; alan kılavuzlarının talep ve istekleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Kaz Dağı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title