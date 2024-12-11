14 Yaşındaki Mustafa El Cemal, Savaş Sonrası Suriye'ye Dönüyor

Suriye'nin Hama kentinde dünyaya geldikten birkaç ay sonra savaştan kaçan ailesiyle Türkiye'ye sığınan Mustafa El Cemal, 14 yaşında ülkesine dönüyor. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mustafa, "Ülkeme döneceğim için çok mutluyum, yeni aile kuracağız. Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum, 14 yıl misafir ettiği için" dedi.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaş muhaliflerin Esad rejimini bitirmesiyle son buldu. Türkiye'de bulunan birçok Suriyeli aile ana vatanlarına dönmeye devam ediyor.

Suriye'nin Hama kentinde dünyaya gelen 14 yaşındaki Mustafa El Cemal, doğduktan kısa bir süre sonra savaştan kaçan ailesiyle Türkiye'ye sığındı. Türkiye kapılarını El Cemal ailesine açarken Mustafa burada büyüyüp burada okumaya başladı.

Hatay'a yerleşen El Cemal ailesi, bugün Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan memleketlerine döndü.

"Türkiye'yi çok seviyorum, ülkeme döneceğim için çok mutluyum"

Mustafa El Cemal, "Türkiye'yi çok seviyorum. Ülkeme döneceğim için çok mutluyum, yeni aile kuracağız. Şimdi gideceğiz, gittikten sonra çok akrabamız var onları ziyaret edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Buraya getirdiği için bizi, 14 yıl misafir ettiği için. Büyüyünce hayalim asker olmak" diye konuştu. - HATAY