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Sungurlu Kaymakamı Yağışın Etkilerini İnceledi

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Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, yağmur yağışının etkilediği köylerde incelemelerde bulundu. Tarım alanları ve bağlantı yollarında meydana gelen hasarlar incelendi.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, dün akşam saatlerinden sonra etkili olan yağmur yağışından etkilenen Arifegazili, Beylice, Gökçeköy, Demirşeyh, Hacıosman, Güloluk ve Sarıcalar köylerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde İlçe Özel Müdür vekili Özcan Günindi, Köy Muhtarları ve vatandaş Kaymakam Köksal'a eşlik etti. Kaymakam Köksal yoğun yağışlardan dolayı Arifegazili ve diğer köylerde tarım alanlarında meydana gelen hasarlar ve toprak kayması sonucu zarar gören köy içi ve dışı bağlantı yolları, tarım arazileri ve haneler incelendi.

Kaymakam Köksal yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak ekili tarım arazileri ve toplanmış olan mahsulün de zarara uğramasından dolayı hasar tespit çalışmalarının hızla başlatılması ve zarar gören diğer alanların eski haline getirilmesi için yeteri kadar ekipman ve personel desteğiyle müdahale edildiğini belirterek, ilgili kurumlara talimatlar verdi.

Kaymakam Köksal, devlet olarak vatandaşların yanında olduklarını ve en kısa süre içerisinde bu çalışmaların tamamlanacağını belirterek, bundan sonra etkili yağışlar neticesinde oluşabilecek sel felaketleri için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgusunu yaptı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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