Sultanhisar'da 'Misafirim Kaymakamım' projesi Salavatlı ve Atça'da devam etti
Sultanhisar İlçe Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Salavatlı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Elveda Harmanlıoğlu ile Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sümeyra Kadriye Yüksel'in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenler de katılırken, Kaymakam Ateş öğrencilerle yakından ilgilenerek hedefleri ve gelecek planları hakkında sohbet etti. Öğrencilerin deneme sınav sonuçları ve okul başarıları değerlendirilirken, eksik oldukları ders ve konuların sınava kadar giderilmesi için yapılacak çalışmalar planlandı. Eğitime verilen önemin altını çizen Kaymakam Ateş, öğrencilerin sınav sürecini yakından takip ettiklerini belirterek başarı dileklerini ileterek ailelere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
