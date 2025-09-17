Süleymanpaşa'da Zeytinyağlı Sarma Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti

Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği kapsamında düzenlenen "Üzüm Bağından Sofraya Zeytinyağlı Sarma Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Meydanı'nda gerçekleşen yarışmada birbirinden lezzetli 16 çeşit zeytinyağlı sarma jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Jüri üyeleri tek tek tattıkları sarmaları puanlayarak değerlendirdi. Yapılan puanlama sonucunda Özlem Demir birinci, Figen Orhan ikinci, Meryem Bayraktar ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara elektronik ürünler hediye edilirken, izleyiciler de meydanda kurulan stantlarda ikram edilen sarmaların tadına bakma fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan yarışma şenliğe katılan vatandaşların da ilgisini çekti. - TEKİRDAĞ