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SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu'ndan Onkoloji Hastası Çocuklara Eğitici Etkinlik

SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu'ndan Onkoloji Hastası Çocuklara Eğitici Etkinlik
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu, ÜNİDES projesi kapsamındaki 'Umut Atölyesi' ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklara robotik oyunlar ve sanatsal etkinlikler düzenledi.

SUBÜ Genç Yeşilay Topluluğu, ÜNİDES projesi kapsamında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklarla bir araya gelerek eğitici etkinlikler gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Yeşilay Topluluğu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında kabul edilen 'Umut Atölyesi' isimli projesi ile etkinlikler gerçekleştirildi. Topluluk üyesi öğrenciler proje çerçevesinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklara yönelik olarak; robotik oyunlar, sanatsal etkinlikler ve sosyal etkileşim odaklı aktiviteler düzenledi. Süreçte Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri uygulama deneyimi kazanırken çocukların fiziksel aktiviteleri, sosyal becerileri desteklendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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