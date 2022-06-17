Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Cezaevine Konan Yüzde 98 Engelli Bekir Güven Hayatını Kaybetti

ÖZGE ZAİM

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanarak Eskişehir H tipi Cezaevine konulan yüzde 98 engelli Bekir Güven hayatını kaybetti. Huntington hastası Bekir Güven yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bekir Güven hakkında 2016 yılında sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki dava açılmıştı. 'Örgüt propagandası' suçlaması ile 22 ay, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasından ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Güven, hakkında verilen 22 ay hapis cezasının onaylanması ardından 20 Eylül 2021 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konulmuştu. Avukatların girişimi üzerine Güven, savcılık kararıyla 3 gün tutuklu kaldığı cezaevinden Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hastanenin Sağlık Kurulu tarafından verilen "sağlık gerekçesiyle cezanın ertelenmesi" yönündeki rapor İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından onaylanmıştı. Hastane raporunun ATK tarafından onaylanmasıyla Eskişehir İnfaz Savcılığı kararıyla Güven serbest bırakılmıştı.

GECE 3'TE RİNG ARACIYLA ATK'YE GÖTÜRÜLDÜ

Tek başına yaşamını idame edemeyen ve 24 saat bakıma muhtaç olan Güven, cezaevinde tek kişilik hücrede tutulmuş, tepkiler ve girişimler üzerine hastaneye yatırılmıştı. Hastaneden İstanbul Adli Tıp'a ambulansla gideceği söylenmiş, ancak gece saat 3'te ring aracıyla götürülmüştü.

ANKA / Yerel