Son dakika yerel: Muğla'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirimli ürün satışı bugün başlarken, Muğla'da marketler vatandaşlarla doldu taştı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 30'u aşkın üründe fiyatların 15 Ağustos'tan itibaren indirileceği duyurulmuştu. Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da birçok kişi sabah erken saatlerde Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Muğlalılar diğer marketlere göre Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin fiyatlarının uygun olduğunu belirtti. Bazıları vatandaşlar da belirli kalemde ürünlere indirim yapılmasını eleştirerek indirimin diğer ürünlere de yansıtılmasını istedi.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim uygulanan ürünler şu şekilde: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi". - MUĞLA