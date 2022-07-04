Son dakika: Kaçan şüpheli minibüsün tekerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı - Haberler

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Son dakika: Kaçan şüpheli minibüsün tekerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Nihat Özbay - Yerel
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Bir son dakika haberine göre Kaçan şüpheli minibüsün tekerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı Van'ın Saray ilçesi kırsalında jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli minibüsün tekerlerine açılan ateş sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 12 kişi yararlandı.

Kaçan şüpheli minibüsün tekerine ateş açıldı: 1 ölü, 12 yaralı

VAN - Van'ın Saray ilçesi kırsalında jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli minibüsün tekerlerine açılan ateş sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 12 kişi yararlandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklama, "3 Temmuz 2022 günü saat 16.00 sıralarında Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahalleri istikametinden Karahisar Mahallesi'ne seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar Mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir. Şoförünün 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan 1 göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay - Yerel

3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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