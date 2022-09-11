Samsun haberleri | Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı
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Samsun haberlerine göre - Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı Fatih'te meslektaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş'ın cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı.
- Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı
İSTANBUL - Fatih'te meslektaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş'ın cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı.
Geçtiğimiz hafta çevik kuvvet aracı içerisindeyken arkadaşının silahında çıkan kaza kurşunuyla vurularak ağır yaralanan polis memuru Kenan Baş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baş'ın naaşı Küçükçekmece gasilhanesi önünde meslektaşları, ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törenle memleketi Samsun'a uğurlandı. Baş'ın cenazesi yarın Samsun Ayvacık'ta defnedilecek.
(FT-ZA-ÖZ-Y)