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Son dakika: Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Son dakika haberi: AFAD ve UMKE tarafından AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Acil Durum ve Afet Tahliye Tatbikatı her yıl olduğu gibi bu yıl da başarıyla gerçekleştirildi.

Afad ve UMKE tarafından AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Acil Durum ve Afet Tahliye Tatbikatı her yıl olduğu gibi bu yıl da başarıyla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) timleri, Afyonkarahisar İtfaiye Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla Hastane Afet Planıyla (HAP) gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği D Blok 2. kat temizlik depo odası olarak kullanılan alanda elektrik kontağına bağlı bir yangın çıktı. Yangını ilk gören hastane personeli tarafından 4444 aranarak "kırmızı kod" bildirimi yapıldı.

Hastanenin itfaiye, güvenlik ve kurtarma ekiplerinin ilk olarak geldiği olay yerinde Afyonkarahisar İtfaiye Müdürlüğü personelleri söndürme ve soğutma işlemlerini gerçekleştirerek yangına müdahale etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi AFAD Yerel Haberler Son Dakika

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