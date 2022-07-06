Son dakika haber | Polisten düğünlerde "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" bilgilendirmesi

Polisten düğünlerde "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" bilgilendirmesi

"Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" kampanyasına Demirtaş'tan destek

SAMSUN - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri düğünlerde "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" kampanyası hakkında genç çiftleri ve vatandaşları bilgilendirdi. İlkadım Belediyesi Başkanı Necattin Demirtaş da kampanyaya destek verdi.

İçişleri Bakanlığı'nca; Türk kültürünün bir parçası olan bayram, düğün, nişan, asker uğurlaması, spor müsabakası gibi etkinlikler sırasında/sonrasında ateşli silahla havaya ateş açılması sonucunda istenmeyen olaylar yaşanmasını önlemek, kamu düzeninin sağlanması ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma" kampanyası başlatıldı.

"112 arayıp bizleri bilgilendirin"

Özellikle düğünleri takip eden polis ekipleri, İlkadım Belediyesi Derebahçe Düğün Salonu'nda evlilik yolunda ilk adımı atan bir çiftin mutlu anlarına İlkadım Belediyesi Başkanı Necattin Demirtaş'la birlikte katıldı. Önce kısa tanıtım filmi, ardından da kampanya hakkında davetlilere bilgiler aktaran ekipler, "Sevinçlerin üzüntüye dönüşmemesi için sizlerden destek bekliyoruz. Sizlerden, ateşli silahları kullananları 112'yi arayarak bildirmenizi istiyoruz" dedi.

Genç çiftleri tebrik etti, destek istedi

Genç çiftleri tebrik eden ve mutluluklar dileyen Başkan Demirtaş, "Çiftlerimizin en mutlu anlarına ortak olurken bu mutluluğun acı bir şekilde son bulmaması için Toplum Destekli Polislik Şubesince gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmalarına destek olma şansı yakaladık. Maalesef hepimiz bu eğlencelerde birkaç kendini bilmezin yaptığı hataları görüyor ve duyuyoruz. Bu eğlencelerde silah sıkılmaması ve konvoylarda trafiği aksatacak hareketlerin yapılmaması için belediye olarak gereken tüm desteği sağlamaya hazırız. Polis teşkilatımızın bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Aynı hassasiyeti hem düğün sahiplerinden hem de tüm halkımızdan bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Demirtaş, genç çiftlere Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve evlilik yolunda imza atıkları kalemi hediye etti.

İhlas Haber Ajansı / Yerel