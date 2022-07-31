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Son dakika haber... Konduğu ağaç dalında ayağına ip dolanan kargaya kurtarma operasyonu

Son dakika haberine göre Konduğu ağaç dalında ayağına ip dolanan kargaya kurtarma operasyonu Pendik'te karga kurtarma operasyonu kamerada Ayağına ip dolanan karganın yardımına Pendik Belediyesi ekipleri yetişti Pendik'te konduğu ağaç dalında ayağına ip dolanan karganın yardımına Pendik Belediyesi ekipleri yetişti.

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Konduğu ağaç dalında ayağına ip dolanan kargaya kurtarma operasyonu

Pendik'te karga kurtarma operasyonu kamerada

Ayağına ip dolanan karganın yardımına Pendik Belediyesi ekipleri yetişti

İSTANBUL - Pendik'te konduğu ağaç dalında ayağına ip dolanan karganın yardımına Pendik Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, ayağına ip dolanan kargayı kısa sürede kurtarıp su içirerek serinletti. Yürekleri ısıtan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Kurnaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaç dalında ayağına misina ipi dolanan ve ağaçta dalında mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar, Pendik Belediyesi ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine ekipler, ayağına ip dolanmış halde mahsur kalan ve uzun süre kurtulmak için çırpınan kargayı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, kısa sürede ağaca çıkarak mahsur kalan kargayı kurtardı ardından sıcaktan bunalan kargaya su içirerek serinletti. Yürek ısıtan o anlar anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Pendik Belediyesi ekiplerininin ağaçta mahsur kalan kargayı kurtardığı ardından ise su içirip serinlettiği görülüyor.

Öte yandan ayağına dolanan ip nedeniyle yaralanan karganın tedavisinin ardından doğaya salındığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Yerel

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