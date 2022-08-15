Son dakika haber | Okan Gaytancıoğlu Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerindeki İndirimi Değerlendirdi: "Bu Bir Algı Operasyonu. Bu Şekilde Olmaz"

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bazı ürünlerde indirim yapılacağını açıklamasının ardından indirimli ürün satışı bugün başladı. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirimi değerlendirdi. Gaytancıoğlu, “Bu, bir algı operasyonu. Bu şekilde olmaz. İndirim nasıl olur biliyor musunuz? Üretirsiniz, ithal etmezsiniz, bol bir şekilde üretirsiniz hem üreticiniz kazanır hem de tüketiciniz kazanır” dedi.

ERGİN YILDIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bazı ürünlerde indirim yapılacağını açıklamasının ardından indirimli ürün satışı bugün başladı. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki indirimi değerlendirdi. Gaytancıoğlu, "Bu, bir algı operasyonu. Bu şekilde olmaz. İndirim nasıl olur biliyor musunuz? Üretirsiniz, ithal etmezsiniz, bol bir şekilde üretirsiniz hem üreticiniz kazanır hem de tüketiciniz kazanır" dedi.

Okan Gaytancıoğlu, Edirne'deki Tarım Kredi Kooperatifi marketi önünde bugün yaptığı açıklamada, 'üç harfli' marketleri hükümetin yarattığını belirterek, "Savaş açtıkları kitlenin de üç harfli marketler olduğunu söylüyorlar. Üç harfli marketleri yaratan kim? Bu iktidar değil mi? Köşe bucaktaki bütün bakkalları öldürdüler. Her yere indirim marketleri açtılar, üç harfli marketler açtılar. Sonra karşısına Tarım Kredi Kooperatifi marketleriyle rekabet etmeye çalışıyorlar. Bırakın, Tarım Kredi Kooperatifleri üreticiye düşük fiyatlı gübre, ilaç versin. Tabii ki üretsin. Tabii ki böyle mağazalar olsun. Ama zarar etmeden halka ulaşsın" diye konuştu.

"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNDEN HÜKÜMET YİNE İNDİRİM FURYASI PEŞİNDE AMA TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÇİFTÇİNİN KURULUŞU"

Gaytancıoğlu, vatandaşların fazla indirim olmadığı yönünde eleştirilerinin olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Bundan üç yıl önce de hatırlarsanız Ankara'nın ortasına, İstanbul'a Tarım Kredi Kooperatifleri tanzim satış mağazaları açmıştı. Soğanları, domatesleri, patatesleri, biberleri, patlıcanları indirimle satmaya başlamıştı. 'Çiftçinin ürünlerini satıyoruz' mantığı ile girmişlerdi ama, seçim öncesiydi hatırlarsanız, fiyatlar yine de çok düşmemişti. Şimdi gıda enflasyonu çok yüksek. Yüzde 150'leri aşıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden hükümet yine indirim furyası peşinde ama Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçinin kuruluşu. Gübre fiyatları inmiyor. Mazot, ilaç, tohum; Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üreticilere verdiği hizmetleri, herhangi bir girdi fiyatlarında bir düşüş yok. Nedense üreticinin satın aldığı, tüm tüketicilerin satın aldığı belli başlı ürün gruplarında Tarım Kredi Kooperatifleri'ni zarara sokacak şekilde bir indirim var. Yani 30 kalem üründe indirim söz konusu olduğu söyleniyor. Bu şekilde olmaz.

"GIDA ENFLASYONUNUN DÜŞÜRÜLMESİ BU ŞEKİLDE BASKIYLA, ENTRİKALARLA OLMAZ"

Gıda enflasyonunun düşürülmesi bu şekilde baskıyla, entrikalarla olmaz. 'Entrika' diyorum. Üretici ve tüketicilerle konuşuyoruz, 'Belli başlı ürünlerde indirim var. Çok fazla indirim yok' diyorlar. Bu, bir algı operasyonu. Bu şekilde olmaz. İndirim nasıl olur biliyor musunuz? Üretirsiniz, ithal etmezsiniz, bol bir şekilde üretirsiniz hem üreticiniz kazanır hem de tüketiciniz kazanır. İndirimler de beklendiği gibi yüzde 30-40'larda değil. Az önce marketten alışveriş yapan kişilere sorduk. 'Poşetleriniz dolu, nasıl' dedik. 'Yoo beklediğimiz indirim değil. Bir lira, 2 lira ucuzlamış. 50 kuruş makarnalarda indirim var. Yağlarda çok büyük bir indirim yok' dedi. Beklenen bir şey yok. Tamamen bir algı operasyonu."