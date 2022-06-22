Son dakika haber: Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Proje Okulu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi(hi proje okulu olarak belirledi.

Bakanlık 16 Haziran 2022 tarihinde Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nin proje okulu olmasına karar verdi. Proje okul olmasıyla birlikte, Müzik ve Görsel Sanatlar (Resim ) alanlarında eğitim veren okul bu yıl ilk defa Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanlarında öğrenci alacak.

Okul Müdürü Orhan Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bağlamda ilimizde ki yetenekli öğrencilerimizi 20 - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında e-okul üzerinden yetenek sınav başvursunda bulunabilirler. Başvuruda bulunan yetenekli öğrencilerimizin sınavı 30 Haziran - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesinde yapılacaktır. Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Bakanlığımızın yaptığı bu değişiklik ile sesine ses gücüne değer katacaktır" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel