Cumhurbaşkanı Erdoğan manda yoğurdunu işaret etti, ilçede telefonlar kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldiği ziyaret esnasında bir soru üzerine, "Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Eskişehir'de bizde olan belediyelerden biri, o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Bir de Ankara Mamak belediye başkanım bakraç içinde temin ediyor" dedi.

TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ise sosyal medyada gündem olan 'Şifa reçetesi', etkilerini Eskişehir'de gösterdi. Erdoğan'ın Eskişehir'den bakraç içinde geldiğini belirttiği manda yoğurdunu almak isteyen yüzlerce kişi, İnönü Belediyesinin telefonlarını adeta kilitledi.

TALEP GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

İnönü'de yüzyıllardır yapılan ve bölgenin yöresel lezzetleri olan manda yoğurdu ile kaymağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ülke gündemine geldi. İnönü Belediyesi'nin hijyen sertifikası verdiği kişiler tarafından üretimi yapılan manda yoğurdunun, diğer yoğurtlardan ayrı bir lezzete sahip olmasının yanı sıra, içindeki besin değerlerinden dolayı sağlık açısından da önemli bir rolü olduğu söyleniyor. Birkaç gün içinde ülkenin dört bir yanından sipariş edilen yoğurt için talep günden güne artıyor.

"SÜT İŞİ İHMALE GELMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'e gerçekleştirdiği bir ziyarette kendisine İnönü'de yapılan manda yoğurdunu ikram eden Zöhre Kara, lezzetin sırrını anlattı. Taze sütten günlük olarak yapılan yoğurdun ayrı bir lezzeti olduğunu belirten Kara, "İnönü'müzün suyundan, otundan dolayı sütümüz çok lezzetlidir. Hijyene çok dikkat ediyoruz, eldiven kullanıyoruz ve derecemizi kullanıyoruz. Çünkü süt işi ihmale gelmiyor. Onun için sütümüz lezzetli oluyor. Sütü bekletip de yapmayız, hemen tazeyken kaynatırız. Biz bu süt için hijyen kursuna gittik, eğitimlerimizi de aldık. Bilinçli olarak yapıyoruz. Mandanın sütü, inek sütüne göre az oluyor. Manda sütü az olduğu için değerli oluyor ve yoğurdu, kaymağı lezzetli oluyor" dedi.

"HASTALIKLAR İÇİN BU MANDANIN HER ŞEYİ KIYMETLİ"

Manda sütüyle yapılan yoğurtla birlikte kaymağının da ayrı bir lezzeti olduğunu belirten Asuman Sözcan ise "Mandayı sabah kalkarız ve sağarız. Manda sağması zor bir hayvan, ama yine de sağıyoruz. Manda sütünü iki katlı tülbentle süzeriz ve çok kısık ateşte kaynatırız. Kaynattıktan sonra soğuması için serin bir odaya koyarız ve çelik ilistirle üstünü kapatır, yanlarını sararız. Sabah olup donunca onu iğneyle, bıçakla keseriz. Ondan sonra tabağa alırız ve kaymağımız hazır olur. Mandanın kendi sütü az ve nadir olur. Yağlı olduğu için peyniri de sütü de güzel olur. Şifa için, hastalıklar için bu mandanın her şeyi kıymetli" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel