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Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastaya hava ambulansı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastaya hava ambulansı

Son dakika haberler... Konya'nın Kulu ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Camikebir Mahallesinde ikamet eden İsmail Demirel (70), evlerinde aile bireyleriyle oturdukları sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Demirel'in, yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi. Beyin kanaması geçiren hasta, Kuluspor Stadına inen helikopter ambulansa Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Demirel Konya Yerel Haberler Son Dakika

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