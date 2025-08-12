Söke'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Belge Takdim Töreni Düzenlendi

Söke'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Belge Takdim Töreni Düzenlendi
Aydın'ın Söke ilçesinde Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler için düzenlenen belge takdim töreninde, Müftü Hüseyin Taner, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen gençlere sertifikalarını verdi ve eğitim sürecinin önemini vurguladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Kur'an kursu eğitimlerini tamamlayarak Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrenciler için belge takdim töreni düzenlendi.

Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, ilçede faaliyet gösteren merkez Kur'an kursunu ziyaret etti. Kurs öğreticilerinden eğitim süreci hakkında bilgi alan Müftü Taner, Kur'an-ı Kerim'e geçen gençleri tebrik etti. Konuşmasında Kur'an'ı öğrenmenin ve hayat boyu rehber edinmenin önemine değinen Müftü Taner, "Kur'an-ı Kerim sadece okunmak için değil, aynı zamanda yaşamak için gönderilmiş yüce bir kitaptır. Sizlerin bu yolda gösterdiğiniz gayret de takdire şayandır" ifadelerini kullandı. Kur'an'a geçen öğrencilere belgeleri tek tek takdim eden Müftü Taner, başarılarının devamını diledi. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve öğrencilere çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
