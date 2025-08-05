Söke'de Gıda İşletmelerine Denetim

Söke'de Gıda İşletmelerine Denetim
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Aydın'ın Söke ilçesinde, Alo Gıda 174 hattına yapılan şikayetler üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen ve mevzuat kontrolleri yapılarak kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo Gıda 174 hattına yapılan şikayetler üzerine gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Tüketici şikayetlerine kayıtsız kalmayan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Alo Gıda 174 hattına gelen ihbarlar doğrultusunda ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. Hijyen ve mevzuat kontrollerinin yapıldığı denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulandı. Konuyla ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, Alo Gıda 174 hattına gelen şikayetler doğrultusunda ilçemizde faaliyet gösteren bazı gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin saklama şartları, personel hijyeni, üretim alanlarının uygunluğu ve mevzuata uygunluk durumları titizlikle incelenmiştir. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların Alo Gıda 174 hattı üzerinden şikayet ve taleplerini iletmeye devam etmeleri istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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