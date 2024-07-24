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Söke'de Gazeteciler 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 116. Yıldönümü Kutlandı

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Söke'de Gazeteciler, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 116. Yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk sundu. Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi Başkanı Ali Esmer, medyanın siyasi ve ekonomik kuşatma altında olması nedeniyle 24 Temmuz'u 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlayamadıklarını belirtti.

Söke'de Gazeteciler 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 116. Yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi Başkanı Ali Esmer yaptığı açıklamada medyanın siyasi ve ekonomik kuşatma altında olması nedeniyle 24 Temmuz'u 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlayamadıklarına dikkat çekti. Başkan Esmer açıklamasında; "Gazetecilerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı önlemlerin kullanılmaması, düşünceyi ifade özgürlüğünü koruma altına alarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını güvence altına almak büyük bir öneme sahip. Sansür, günümüzde doğrudan olmasa da baskıcı yönetimler tarafından daha üstü kapalı yöntemlerle devam ettirilmekte. Buna rağmen, 24 Temmuz, basın özgürlüğü ve dayanışmasının altının çizildiği bir gün olarak anılmakta. Basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan 24 Temmuz'u, medyanın siyasi ve ekonomik kuşatma altına alınması nedeniyle maalesef 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlayamıyoruz. Yerel basın, gelecek kaygısı taşıyan unsurlarla yüzleşmektedir. Gelişen teknoloji ve dijital manzaranın mevcut durumu içinde yaşamak yerel basın için giderek zorlaşmaktadır. Yerel gazetelerin geçmişin izlerini koruyarak şehirlerin arşivi olarak varlığını sürdürebilmesi, yerel yönetim desteği gibi hayati desteklere bağlı. Bu nedenle yerel basınımıza sağlanan desteklerin kesintisiz olarak devamı büyük bir önem taşımaktadır. Yerel radyolar, artan giderlerle mücadele ederken, yerel yönetimlerin ve büyük ölçekteki firmaların reklam ve ilan desteğini esirgememesi gerektiğine dikkat çekiyoruz. Reklam ve ilan geliri olmadan yerel basının sürdürülebilirliğini koruması mümkün olmayacak ve yok olmaya doğru sürüklenecektir. Gazeteciliğin zorluklarına göğüs geren üyelerimize şükranlarımızı sunmak, bu anlamlı günde daha da önem kazanıyor. 24 Temmuz, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günlerle birlikte, yerel basının daha fazla destek görmesi, toplum için ses olmaya devam etmesi temennisinde yeni bir milat olabilir. Özgürlüklerini koruma adına mücadele eden yerel medyanın sesi olmak, herkesin sorumluluğu altındadır. Bir kez daha tüm gazetecilerin Basın Bayramı'nı kutluyor ve basın özgürlüğü mücadelesinin, hepimiz için daha iyi bir gelecek vaat etmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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