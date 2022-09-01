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Sokak köpekleri güpegündüz 3 keçiyi telef etti

Yerel Haberler

Sokak köpekleri güpegündüz 3 keçiyi telef ettiAĞRI Ağrının Taşlıçay ilçesinde sokak köpekleri 3 keçiyi gündüz vakti parçaladı.

Sokak köpekleri güpegündüz 3 keçiyi telef etti

AĞRI Ağrının Taşlıçay ilçesinde sokak köpekleri 3 keçiyi gündüz vakti parçaladı.

Sokak köpekleri, öğle saatlerinde evin bahçesinde otlayan 3 keçiye saldırarak öldürdüler. Keçi sahibinin müdahalesine rağmen durmadan saldıran köpekler, keçilerin boğazlarını parçalayarak uzaklaştılar. 3 keçisini kaybeden mağdur aile, daha önce çocuklara da saldıran sahipsiz sokak köpekler için acil önlemler beklediklerini belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Arslan - Yerel

Taşlıçay Yerel Güncel Haberler

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