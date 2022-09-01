Sokak köpekleri güpegündüz 3 keçiyi telef etti Yerel Haberler Sokak köpekleri güpegündüz 3 keçiyi telef ettiAĞRI Ağrının Taşlıçay ilçesinde sokak köpekleri 3 keçiyi gündüz vakti parçaladı. Sokak köpekleri güpegündüz 3 keçiyi telef etti AĞRI Ağrının Taşlıçay ilçesinde sokak köpekleri 3 keçiyi gündüz vakti parçaladı. Sokak köpekleri, öğle saatlerinde evin bahçesinde otlayan 3 keçiye saldırarak öldürdüler. Keçi sahibinin müdahalesine rağmen durmadan saldıran köpekler, keçilerin boğazlarını parçalayarak uzaklaştılar. 3 keçisini kaybeden mağdur aile, daha önce çocuklara da saldıran sahipsiz sokak köpekler için acil önlemler beklediklerini belirttiler. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Arslan Taşlıçay Yerel Güncel Haberler

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