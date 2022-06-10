Şişli Süt Şenliğiyle Renklendi - Haberler

Şişli Belediyesi, sütün insan yaşamındaki önemine dikkat çekmek ve süt tüketme bilincini geliştirmek amacıyla Şişli Kent Konseyi ve PERPA Ticaret Merkezi iş birliğiyle 1. Şişli Süt Şenliği'ni düzenledi.

Süte ulaşımın zorlaştığı bir dönemde bu temel besin öğesine dikkat çekmek için harekete geçen Şişli Belediyesi, PERPA Ticaret Merkezi ve Şişli Kent Konseyi iş birliğinde 1. Şişli Süt Şenliği'ni hayata geçirdi.

Törene, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Kent Konseyi Başkanı Şükran Eroğlu, PERPA Ticaret Merkezi A Blok Başkanı Hasan Sezgin, B Blok Başkanı Hacı Demir, Gıda Tarım Kooperatifleri Komisyonu Başkanı Halit Konanç'ın yanı sıra Şişlili muhtarlar, Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

SÜT ÜRÜNLERİ İKRAM EDİLDİ, ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Şenlik alanında kurulan çadırlarda yöre köylerden gelen kadınların hazırladıkları yayık ayranı, sütlaç, süt gibi ürünler ikram edildi.

Çocuklar için kurulan özel alanlarda ise boyama ve müzik etkinlikleri ile halk oyunları gösterileri düzenlendi. Yine çocuklara özel sütlaç yapımı atölyesi gerçekleştirildi. Çocukların katılımcı olduğu bir de panel yapıldı.

Törende, sütün önemine dikkat çeken Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, şunları belirtti:

"Gözlerimizi açar açmaz anne sütüyle doyuyoruz. ve bir ömür boyu ana besin kaynağımız olmaya devam ediyor. Biz de Şişli Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için sütün önemine bir kez daha dikkat çekmek istedik. Süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu çocukluk çağında altın değerinde. Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için her türlü tedbiri almak hem merkezi hem de yerel yönetimlerin en birinci sorumluluğudur. Biz de bu anlayışla toplumcu belediyecilik yaklaşımımız gereği çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de paydaşlarımız Şişli Kent Konseyi ve PERPA Ticaret Merkezi ile hayata geçirdiğimiz 1. Şişli Süt Şenliği'ni başlatıyoruz."

Diğer katılımcılar da şenliğin gelenekselleşmesi dileklerini ilettiler.

ANKA / Yerel