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Şırnak haberi... Şırnak'ta ilginç kedi kurtarma operasyonu: Kedi sesi açılarak araç kaputundan çıkartmaya çalıştılar

Yerel Haberler

Şırnak haberlerine göre Şırnak'ta ilginç kedi kurtarma operasyonu: Kedi sesi açılarak araç kaputundan çıkartmaya çalıştılarŞIRNAK Şırnak'ın Cizre ilçesinde araç içine sıkışan yavru kediyi kurtarmak için ilginç bir yol denendi.

Şırnak'ta ilginç kedi kurtarma operasyonu: Kedi sesi açılarak araç kaputundan çıkartmaya çalıştılar

ŞIRNAK Şırnak'ın Cizre ilçesinde araç içine sıkışan yavru kediyi kurtarmak için ilginç bir yol denendi. Yavru kediyi aracın kaputundan çıkmayınca çevredeki vatandaşlar cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile çıkarmaya çalıştı.

Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesi Dicle Mahallesi'nde bir aracın içinde sıkışan yavru kediyi gören vatandaşlar önce aracın camına sağ tarafta kedi var diye not bıraktı daha sonra aracın sahibine ulaşan vatandaşlar, kediyi kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar, yavru kedi çıkmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise kedinin çıkması için cep telefonundan kedi sesi açarak yavru kedinin araç içinden çıkması için ikna etmeye çalıştı. Araç içine sıkışan kedi 4 aracın altından kaçtıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yavru kedi gerekli tedavilerinin tamamlanmasından sonra yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Özkaya - Yerel

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