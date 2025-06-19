Şırnak'taki Kalp Krizi Sonrası Genç Askerin Cenazesi İzmir'de Uğurlandı

Şırnak'taki Kalp Krizi Sonrası Genç Askerin Cenazesi İzmir'de Uğurlandı
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Şırnak'ta görev esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki Astsubay Çavuş Hasan Çoban, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene askeri ve siyasi erkan katıldı.

Şırnak'ta görev esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesi, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de ikamet eden Astsubay Çavuş Hasan Çoban, 17 Haziran Salı günü Şırnak'ta görev esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 23 yaşındaki genç askerin cenazesi defnedilmek üzere dün İzmir'e getirildi. Konak Çorakkapı Camii'nde bugün düzenlenen cenaze namazına Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, ailesi, yakınları, sevenleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çoban'ın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı. Hasan Çoban'ın naaşı, Buca Kaynaklar Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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