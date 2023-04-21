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Şırnak'ta jandarma, sınır noktalarında vatandaşın bayramını kutladı

Yerel Haberler

Şırnak'ta jandarma, sınır noktalarında vatandaşın bayramını kutladı Şırnak'ın Uludere ilçesinde İnceler askeri kontrol noktasında jandarma, vatandaşların bayramını kutladı.

Şırnak'ta jandarma, sınır noktalarında vatandaşın bayramını kutladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde İnceler askeri kontrol noktasında jandarma, vatandaşların bayramını kutladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı İnceler köyündeki askeri noktada rutin kontrol yapan jandarma, ellerinde kolonya ve şekerle vatandaşların bayramını kutladı. Durdurulan araçlarda vatandaşların bayramını kutlayan jandarma personelleri, sürücüleri kemer takmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Gökçe - Yerel

Jandarma İnceler Uludere Şırnak Yerel Haberler

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