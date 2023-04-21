Şırnak'ta jandarma, sınır noktalarında vatandaşın bayramını kutladı
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde İnceler askeri kontrol noktasında jandarma ekipleri, vatandaşların bayramını kutladı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde İnceler askeri kontrol noktasında jandarma ekipleri, vatandaşların bayramını kutladı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı İnceler köyündeki askeri noktada rutin kontrol yapan jandarma, ellerinde kolonya ve şekerle vatandaşların bayramını kutladı. Durdurulan araçlarda vatandaşların bayramını kutlayan jandarma personelleri, sürücüleri kemer takmaları konusunda uyardı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel