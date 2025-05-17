Sirkeci'de Nakba'nın 77. Yıldönümü İçin Eylem Düzenlendi

Sirkeci'de Nakba'nın 77. Yıldönümü İçin Eylem Düzenlendi
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İstanbul Fatih Sirkeci'de, Nakba'nın 77. yıldönümü için düzenlenen eylemde Filistinliler, anma etkinliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, Filistin bayrakları açarak, kaybedilen toprakları anmak amacıyla yürüdü ve sloganlar attı.

Sirkeci'de Nakba'nın 77. yıldönümü için eylem yapıldı

İSTANBUL - Fatih Sirkeci'de Nakba'nın 77. yıldönümü için eylem yapıldı. Toplanan grup Filistin bayrağı açtı, sloganlar atarak yürüdü.

Fatih Sirkeci'de Filistin Eylem Komitesi tarafından 1948 yılından itibaren ölen ya da öldürülen Filistinlileri anmak, yaşanan sürgünün ya da göçlerin sonucunda kaybedilen toprakların, malların, mülklerin ve hakların yasını tutmak için her yıl 15 Mayıs tarihinde Filistinliler tarafından anma günü olarak kabul edilen Nakba gününün 77.yıldönümü için eylem yapıldı. Eylem için toplanan grup Filistin bayrağı ve çeşitli dövizler ile birlikte yürüyüş yaptı. Toplanan kalabalık 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Nakba bitecek Filistin özgürleşecek' gibi sloganlar attı. Sirkeci'den başlayan yürüyüş Eminönü'e kadar sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - Yerel
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